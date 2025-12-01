زكي نسيبة: رسالة جامعة الإمارات امتداد لرسالة الاتحاد

العين (وام)



قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: إن الإمارات تحتفل اليوم بعيد الاتحاد، وهي أكثر ازدهاراً وتطوراً ورفعة في ظل القيادة الرشيدة.

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين: «نؤمن في جامعة الإمارات، بأن رسالتنا التعليمية والثقافية هي امتداد لرسالة الاتحاد، فالجامعة تعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وإعداد جيل متميز يتمتع بأعلى مستويات العلم والمعرفة، قادر على صون مكتسبات الوطن والمشاركة في صنع حضارته».