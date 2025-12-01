الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان المزروعي: وحدة الصف مصدر قوتنا

حمدان المزروعي: وحدة الصف مصدر قوتنا
2 ديسمبر 2025 02:56

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن المسيرة المباركة لدولة الإمارات أثبتت، خلال العقود الماضية، أن قوتها تنبع من وحدة الصف وصدق العزيمة والعمل المخلص، في ظل قيادة رشيدة آمنت بالإنسان محوراً للتنمية والبناء، وسخرت كل الإمكانات لتوفير مقومات الاستقرار والراحة حتى تصدرت الدولة مؤشرات عديدة وأصبحت مركزاً عالمياً للابتكار والعمل ونموذجا رائداً للتسامح والتعايش.
  وأضاف أن عيد الاتحاد يجسد اللحظة التاريخية التي توحدت فيها الإمارات السبع تحت راية واحدة، لتبدأ مسيرة وطن استثنائي جعل من العزة والكرامة والمركز الأول منهجاً ثابتاً، مشيراً إلى أن هذا اليوم يمثل روحاً نابضة في نفوس أبناء الوطن ومبدأ حياة يمضون به بثقة تحت قيادة حكيمة تستشرف مستقبلاً أكثر إشراقاً.
 وقال إن هذه المناسبة تستحضر حكمة القائد المؤسس، وإخوانه الذين جعلوا الاتحاد طريقاً نحو المستقبل المزدهر الذي تنعم به الدولة اليوم، مؤكداً أن إنجازات الإمارات المتواصلة وطموحات شبابها تبقى امتداداً لذلك النهج المبارك.
 

د.حمدان بن مسلم المزروعي
عيد الاتحاد
الهلال الأحمر الإماراتي
الثاني من ديسمبر
الإمارات
حمدان المزروعي
