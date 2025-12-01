محمد الحسيني: مسيرة تحول تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يأتي عيد الاتحاد الـ54 ليجسد قصة وطن آمن بأن تلاحم أبنائه هو الأساس المتين لبناء دولة قادرة على صناعة المستقبل بثقة واقتدار. فقد شكل الاتحاد منذ تأسيسه نقطة تحول تاريخية نقلت دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، ورسخت نهج القيادة في تمكين الإنسان، وتوفير مقومات الرفاه والاستقرار له. واليوم، تواصل دولتنا المضي قدماً في مسيرتها التنموية بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات طموحة ترتكز على الاستدامة، والتنافسية، والابتكار كركائز أساسية لازدهار الحاضر واستدامة المستقبل».

وأضاف معاليه: «إن شعار احتفالات هذا العام بمناسبة عيد الاتحاد (متحدين)، يعكس المعنى العميق لوحدة الكلمة والمصير، ويعبر عن روح الاتحاد التي تجمع تحت راية الوطن كل من جعل من دولة الإمارات موطناً وانتماء. فهذه الروح هي التي صنعت الفارق في مسيرة التنمية، ورسخت قدرة الدولة على تحويل التحديات والفرص إلى إنجازات حقيقية».