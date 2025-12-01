الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمر سلطان العلماء: نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

عمر سلطان العلماء: نحو مستقبل أكثر ازدهاراً
2 ديسمبر 2025 02:57

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن عيد الاتحاد يشكّل محطة وطنية متجددة لترسيخ قيم الوفاء والانتماء، وتجديد العهد بأن يبقى أبناء الإمارات متحدين في حب الوطن، وصناعة حاضر يفاخر به العالم، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة..
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مسيرتها الريادية وتنميتها الحضارية القائمة على روح الاتحاد والرؤية الواحدة، والغاية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن».
وأضاف أن الاحتفال بعيد الاتحاد يأتي في ظل قيادة ملهمة جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، وركيزة للبناء، مواصلة نهج الآباء المؤسسين في تعزيز الوحدة، وترسيخ القيم الأصيلة، وتحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات نوعية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
عمر سلطان العلماء
الثاني من ديسمبر
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
