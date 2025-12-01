الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد الصايغ: عهد القيادة للمستقبل

أحمد الصايغ: عهد القيادة للمستقبل
2 ديسمبر 2025 02:57

دبي (وام)

قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة، تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء في نفوس أبناء الوطن، وتستحضر فيها القيم التي غرسها الآباء المؤسسون حين وضعوا لبنة الاتحاد على أرض الخير والعطاء والتي أثمرت وطناً قوياً آمناً ونموذجاً فريداً في الوحدة والتلاحم والريادة، لتبقى دولة الاتحاد المنارة التي تضيء لنا الطريق.
وأضاف معاليه: «نستذكر في هذا اليوم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الذين صاغوا مسيرة الاتحاد على أسس متينة ومبادئ ثابتة بعزيمتهم وإيمانهم بوطن واحد وشعب واحد ومصير واحد، وها نحن اليوم، نواصل المسيرة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفعة».
وقال: «نجدد العهد في عيد الاتحاد، بأن نبقى أوفياء للأمانة التي تركها زايد، حريصين على إنجازات وطن لا يعرف المستحيل، متمسكين بهويتنا وقيمنا وتقاليدنا الأصيلة، ماضين بثقة تحت راية القيادة الحكيمة نحو مئوية الإمارات».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أحمد بن علي الصايغ
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
الإمارات
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©