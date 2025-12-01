أحمد الصايغ: عهد القيادة للمستقبل

دبي (وام)



قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة، تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء في نفوس أبناء الوطن، وتستحضر فيها القيم التي غرسها الآباء المؤسسون حين وضعوا لبنة الاتحاد على أرض الخير والعطاء والتي أثمرت وطناً قوياً آمناً ونموذجاً فريداً في الوحدة والتلاحم والريادة، لتبقى دولة الاتحاد المنارة التي تضيء لنا الطريق.

وأضاف معاليه: «نستذكر في هذا اليوم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الذين صاغوا مسيرة الاتحاد على أسس متينة ومبادئ ثابتة بعزيمتهم وإيمانهم بوطن واحد وشعب واحد ومصير واحد، وها نحن اليوم، نواصل المسيرة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفعة».

وقال: «نجدد العهد في عيد الاتحاد، بأن نبقى أوفياء للأمانة التي تركها زايد، حريصين على إنجازات وطن لا يعرف المستحيل، متمسكين بهويتنا وقيمنا وتقاليدنا الأصيلة، ماضين بثقة تحت راية القيادة الحكيمة نحو مئوية الإمارات».