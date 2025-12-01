الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ثاني الزيودي: مسيرة أبهرت العالم

ثاني الزيودي: مسيرة أبهرت العالم
2 ديسمبر 2025 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، ولشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي يحل علينا هذا العام، ومسيرة الإنجازات تتواصل.. ومكانة الدولة تترسخ عالمياً في المجالات كافة.
وفي هذه المناسبة نتذكر بكل فخر واعتزاز يوم إعلان الاتحاد عام 1971  لتنطلق مسيرة متواصلة من النهضة والنمو والازدهار أبهرت العالم بمنجزاتها الاستثنائية».
وأضاف معاليه: «لعل شعار الاحتفال هذا العام (متحدين) يعبّر عن جوهر دولة الإمارات، التي يواصل أبناؤها، وهم على قلب رجل واحد، متحدين تحت راية قيادتنا الرشيدة، العمل الدؤوب والانفتاح على العالم لتحقيق طموحهم بترسيخ مكانة الدولة واحدة من أفضل دول العالم في العديد من المجالات.. ووجهة مفضلة للطموحين من كل أرجاء الأرض».​

