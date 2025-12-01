عبدالرحمن العويس: الثاني من ديسمبر يوم توحّدت فيه القلوب

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في مثل هذا اليوم توحّدت قلوب وتلاقت إرادات الآباء المؤسسين لتأسيس دولة قوية راسخة بكل حكمة وإخلاص، حتى جعلوا من دولة الاتحاد نموذجاً عالمياً في الريادة والتنمية والتميز، وبقيت سيرتهم مصدر إلهام لكل الأجيال المتعاقبة، واليوم، وبفضل قيادة رشيدة تستشرف المستقبل، أصبحت دولتنا وطناً للإنجاز والعطاء، زاخراً بفرص الابتكار والتطور، وملتقى للطموحات اللامحدودة مع القيم الوطنية الأصيلة، ونموذجاً للازدهار والتقدم».

وفي عيد الاتحاد، نؤكد التزامنا بروح الاتحاد، وتحمل المسؤولية الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز مسيرة بناء مستقبل وطننا الزاهر.

ورفع أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الوفي، سائلاً الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.