علوم الدار

سلطان النيادي: مواصلة مسيرة الازدهار بطموح متجدد

سلطان النيادي: مواصلة مسيرة الازدهار بطموح متجدد
2 ديسمبر 2025 02:57

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات وهي تحتفي بالعيد الرابع والخمسين لاتحادها، تواصل مسيرتها بثقة راسخة وطموح متجدد نحو آفاق أرحب من التميز والابتكار، مستندة إلى إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلى الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي آمنت بقدرة الإنسان الإماراتي وطاقته الخلاقة في صناعة المستقبل، بما جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة، ومنارة للتقدم في مختلف المجالات.

