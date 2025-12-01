الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بالهول الفلاسي: الابتكار والمعرفة محرك رئيسي للتقدم

أحمد بالهول الفلاسي: الابتكار والمعرفة محرك رئيسي للتقدم
2 ديسمبر 2025 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: يسعدني أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، حيث يُشكل عيد الاتحاد محطة نستذكر فيها بكل اعتزاز مسيرة الاتحاد التي أرست نموذجاً فريداً في بناء الدولة الحديثة، وأسست لنهج تنموي يضع الإنسان وتمكينه في صدارة الأولويات، ويجعل الابتكار والمعرفة محركاً رئيسياً للتقدم.
وأضاف معاليه: لقد استطاعت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها وإيمانها بقدرات أبنائها، تحقيق نقلات نوعية في مختلف القطاعات الحيوية. 

أحمد بالهول الفلاسي
الثاني من ديسمبر
الإمارات
عيد الاتحاد
