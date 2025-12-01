عبد الرحمن العور: منظومة متكاملة تُعلي قيمة الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «نستذكر في عيد الاتحاد المعاني والقيم العظيمة التي أرساها الآباء المؤسسون الذين وضعوا الركائز الأولى لدولة تقوم على التلاحم وتمكين الإنسان، وتوجيه الموارد لبناء وطن قادر على المنافسة والريادة».

وأضاف معاليه: «تواصل الإمارات، مسيرة البناء، من خلال العمل الدؤوب على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وترسيخ منظومة متكاملة تُعلي قيمة الإنسان بوصفه الثروة الأولى ومحور التنمية الوطنية».