الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: عيد الاتحاد ال54 محطة للتأمُّل في الإنجازات الوطنية والمضي قُدماً نحو المستقبل بثقة وعزيمة وثبات

هزاع بن زايد: عيد الاتحاد ال54 محطة للتأمُّل في الإنجازات الوطنية والمضي قُدماً نحو المستقبل بثقة وعزيمة وثبات
1 ديسمبر 2025 23:14

أكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن عيد الاتحاد الرابع والخمسين هو مناسبة وطنية مجيدة نستحضر فيها بدايات التأسيس، ونجدد فيها العهد على المضي قُدماً على النهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين وحّدوا رؤية الدولة ورسموا مسار الاتحاد، لتغدو دولة الإمارات نموذجاً فريداً في النهضة والريادة.
وقال سموّه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذه الذكرى العزيزة تُمثّل محطة سنوية للتأمُّل في الإنجازات البارزة التي تحقَّقت، والانطلاق نحو المستقبل بثقة وعزيمة وثبات، مؤكِّداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها ضمن طليعة الدول المتقدمة، بسياسات طموحة، ورؤية تستشرف المستقبل، ومبادئ راسخة تُوجّه مسيرتها نحو مزيد من النماء والتقدم والازدهار.
وأشار سموّه إلى أن ما تحقَّق من إنجازات كبرى خلال العام الماضي هو مدعاة فخر واعتزاز لكل إماراتي وإماراتية، إذ ما تزال دولتنا، كما كانت دائماً، قبلة أنظار العالم أجمع، حيث برهنت دولة الإمارات مرة أخرى أنه لا سقف لأحلامها ولا حدود لطموحاتها، مواصلة تصدُّر العديد من مؤشرات التنمية العالمية، وترسيخ إنجازاتها في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتعليم والبيئة والثقافة، مرسّخةً بذلك مكانتها الإقليمية والعالمية كدولة راعية للسلام وحاضنة للثقافات، لتكون نموذجاً للتسامح والأخوّة الإنسانية والعطاء، بما يخدم خير الإنسانية جمعاء وتقدّمها وازدهارها في مختلف المجالات.
كما نوّه سموّه بأن عيد الاتحاد هو محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، واستحضار لقيم الوحدة والعطاء والعمل التي قامت عليها الدولة، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات يواصلون السير بثبات على نهج الآباء المؤسسين، وصون مكتسبات الاتحاد، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً.
واختتم سموّه كلمته بالدعاء بأن يحفظ المولى عزَّ وجلَّ دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار، لتواصل مسيرتها التنموية الطموحة، وتعزيز حضورها الريادي وتحقيق الصدارة في مختلف المجالات على المستوى العالمي.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
هزاع بن زايد
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©