الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
علوم الدار

سهيل المزروعي: قصة مجد تتجدد بقيادة حكيمة

سهيل المزروعي: قصة مجد تتجدد بقيادة حكيمة
2 ديسمبر 2025 02:58

أبوظبي (وام)

تقدم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى القيادة الرشيدة. وهنأ معاليه بهذه المناسبة أيضاً شعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة. وقال معاليه: «في هذا اليوم، نستحضر بكل فخر قصة الاتحاد التي صنعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين آمنوا بأن الاتحاد هو طريق المجد، وأن بناء الإنسان هو أعظم إنجاز».

