أحمد بن محمد: الثاني من ديسمبر يوم خالد في ذاكرة الوطن

دبي (الاتحاد)



أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الثاني من ديسمبر سيبقى يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، وعنواناً لميلاد دولة اختارت لنفسها طريقاً واضحاً نحو قمم الريادة، ومضت فيه بثبات انطلاقاً من ركائز راسخة أرساها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعاً، والذين جسّدوا بإيمانهم بوحدة الكلمة وتكاتف الجهود، أسمى معاني العطاء لبناء وطن شامخ ينعم أبناؤه بمقومات الكرامة والازدهار. وقال سموّه: «في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نتوجَّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفّق قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء».