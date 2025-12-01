الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس البرلمان العربي: اتحاد الإمارات صنع نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية

محمد اليماحي
1 ديسمبر 2025 23:24

هنأ معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام، مؤكداً أنه مناسبة وطنية مضيئة وخالدة في مسيرة اتحاد صنع نموذجاً عربياً وإقليميا وعالمياً في التنمية والاستدامة والإنجازات الفارقة التي جعلت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.
وقال اليماحي : "في هذه المناسبة الخالدة نستذكر الدور الملهم للآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، طيب الله ثراهم، والتي جسدت أسمى معاني الوحدة والتلاحم وأرست قواعد نهضة غير مسبوقة شكلت نقطة انطلاقة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة".
وثمن رئيس البرلمان العربي ما تحقق من إنجازات نوعية وتنمية شاملة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي رسّخت مكانة دولة الإمارات عربياً وإقليمياً ودولياً وجعلت منها نموذجاً يحتذى به في المجالات كافة، متمنياً لسموه أن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية وللشعب الإماراتي العزيز المزيد من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
رئيس البرلمان العربي
البرلمان العربي
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
محمد أحمد اليماحي
