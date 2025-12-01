محمد المر: دعوة للأجيال لتجسيد رؤية الوطن الطموحة

دبي (الاتحاد)



قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «في عيد الاتحاد، نستذكر بفخر اللحظات التاريخية التي جمعت أبناء الوطن على قيم الوحدة والتضامن، وأسست لمسيرة حافلة بالإنجازات، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وجعلوا من الاتحاد ركيزة قوية لتحقيق التقدم والازدهار على جميع الصعد».

وأكد معاليه أن «قيمة هذا اليوم تكمن في تذكيرنا بالمسؤولية الوطنية المشتركة، وغرس روح الانتماء والفخر في نفوس المواطنين، مع توجيه البوصلة نحو المستقبل، فيوم عهد الاتحاد هو دعوة للأجيال القادمة لتجسيد رؤية الوطن الطموحة، وتحويل قيم الوحدة والتضامن إلى واقع ملموس يسهم في تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وتمكين دولتنا من مواجهة تحديات الغد بثقة وعزيمة وفكر متفرد».

وختم قائلاً: «في هذه المحطة السنوية المتجددة والملهمة، نجدد الولاء والعهد مع قيادتنا الحكيمة على تعزيز قيم الوحدة والتلاحم التي تشكل أساس مسيرة الدولة».