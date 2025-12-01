سالم بن خالد القاسمي: الثاني من ديسمبر تعبير عن الوحدة الوطنية والاعتزاز بهويتنا

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن عيد الاتحاد يمثل محطة مضيئة في مسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات، ويعكس روح الوحدة والانتماء التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان أبناء الإمارات على مر الأجيال.

وقال معاليه، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54: «إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات، فرصة غالية للتعبير عن الوحدة الوطنية والاعتزاز بهويتنا الإماراتية، وتأكيد التعاضد والتلاحم بين أبناء الوطن، ومواصلة العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية في الدولة». وأضاف معاليه: «نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل لدعم الإبداع الإماراتي، وصون التراث، وتمكين المبدعين، وتمثيل الثقافة الإماراتية دولياً لتبقى ركناً أساسياً في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الاتحاد في نفوس الأجيال القادمة».