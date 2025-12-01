خليفة بن محمد بن خالد: عيد الاتحاد يجسد المعاني العميقة للهوية

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، يجسد المعاني العميقة للهوية الوطنية، ويرسخ قيم التضامن والوفاء لمسيرة الاتحاد التي انطلقت في الثاني من ديسمبر 1971، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا ركائز دولة عصرية تقوم على الوحدة والازدهار والاستدامة.

وقال معاليه: إن شعار هذا العام «متّحدون» يعبر بصدق عن جوهر التجربة الإماراتية القائمة على وحدة الصف وترابط المجتمع، مؤكداً أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، استطاعت أن تبني نموذجاً تنموياً متقدماً يقوم على تمكين الإنسان، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والإنجاز. وأوضح معاليه أن الفعاليات المجتمعية التي تشهدها الدولة، خلال هذه المناسبة، تعزز قيم الانتماء، وتجمع مختلف الثقافات على أرض الإمارات في نسيج واحد تحت راية الاتحاد.