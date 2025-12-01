الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن طحنون: عيد الاتحاد رمز للقوة والوحدة والازدهار

سلطان بن طحنون: عيد الاتحاد رمز للقوة والوحدة والازدهار
2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين ليس فقط احتفالاً باتحاد الإمارات، بل هو أيضاً لحظة للتأمل في الرؤية والعزيمة والجهود المخلصة التي حولت الدولة إلى رمز للقوة والوحدة والازدهار، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الدولة حققت في زمن قياسي خطوات كبيرة في جميع المجالات، من النمو الاقتصادي إلى التنمية الاجتماعية، والابتكار العلمي، والدبلوماسية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته بهذه المناسبة: أن إنجازات الإمارات في القطاع الصحي والطبي برزت من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية، وذلك بإنشاء مستشفيات ومراكز طبية عالمية المستوى، مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتطبيق معايير جودة ورعاية صحية وفقاً للمعايير الدولية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
سلطان بن طحنون
الثاني من ديسمبر
الإمارات
عيد الاتحاد
