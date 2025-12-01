محمد بن خليفة: الثاني من ديسمبر سيظل يوماً فارقاً في تاريخ الدولة

أبوظبي (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 سيظل يوماً فارقاً في تاريخ دولة الإمارات، راسخاً في حنايا قلوب ووجدان قيادتها وشعبها المعطاء والمقيمين على أرضها، بوصفه اليوم الذي شهد بزوغ فجر دولة الاتحاد على أيدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، الذين سطروا صفحة من أروع صفحات التاريخ، وما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال مرحلة التمكين، التي شهدت إنجازات كبيرة في المجالات كافة، لتواصل الإمارات طريقها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مدارج المجد والعزة. وقال سموه: «نحتفي اليوم بأكثر من نصف قرن من الإنجازات في ظل قيادة مخلصة وشعب وفي محب لوطنه وقيادته، ونستذكر في هذا اليوم الأغر، بكل إعزاز وإكبار، ما بذله الآباء المؤسسون من تضحيات، متحملين كل الصعاب، لتنطلق دولتنا في طريقها نحو المستقبل».