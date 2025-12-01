منصور بن محمد: الاتحاد فتح أبواب المستقبل

دبي (الاتحاد)



توجّه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات الكريم بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، مؤكداً أن القرار التاريخي بتأسيس دولة الاتحاد لم يكن فقط قراراً حكيماً في بعده السياسي، بل كان انفتاحاً واعياً على المستقبل، بفكر يوقن بأن الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة التي لا تلين، هما السبيل إلى بناء وطن راسخ القواعد تطاول طموحاته عنان السماء، ليواصل أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، كتابة فصولٍ مجيدة في قصة مُلهِمة لقيت اهتمام العالم وتقديره، عنوانها الإصرار على النجاح.

ورفع سموّه في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الوفـي، وإلى الأسرة الرياضية بكل مؤسساتها ولاعبيها ومدربيها وإدارييها.

وقال سموّه: «عيد الاتحاد فرصة نستحضر فيها عطاء الآباء المؤسسين الذين وضعوا قاعدة صلبة لدولة جعلت من الاستثمار في الإنسان محوراً لنهضتها، وكان القطاع الرياضي منذ البدايات مكوناً أساسياً ضمن هذه المسيرة المباركة».