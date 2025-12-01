الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش: الإنسان والأسرة والمجتمع في قلب الحكاية الإماراتية

صقر غباش: الإنسان والأسرة والمجتمع في قلب الحكاية الإماراتية
2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين يأتي هذا العام محمّلاً بمعان وطنية عظيمة، ازدادت رسوخاً وإلهاماً بعد الكلمة الجامعة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أكدت أن الاتحاد هو قوة هذا الوطن وروحه، وأن الإنسان والأسرة والمجتمع كانوا وسيبقون دائماً في قلب الحكاية الإماراتية ومحور التنمية وغايتها وركيزتها الأساسية.
وأضاف معاليه أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة حملت رؤية واضحة للمستقبل، ورسائل وطنية عميقة تُجدد في النفوس قيم زايد والمؤسسين، وتضع الأسرة والمجتمع والهوية في قلب المشروع الوطني، وتؤكد أن الإنسان أولاً… وأنه أساس الأمن الوطني، وصانع التقدم، وحامل راية الاتحاد نحو مئويته القادمة.
ورفع معاليه باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الوفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

صقر غباش
عيد الاتحاد
المجلس الوطني الاتحادي
الثاني من ديسمبر
الإمارات
