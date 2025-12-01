الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة: عيد الاتحاد الـ54 يجسّد معاني الولاء والانتماء

ولي عهد رأس الخيمة: عيد الاتحاد الـ54 يجسّد معاني الولاء والانتماء
1 ديسمبر 2025 23:41

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 للدولة يجسّد معاني الولاء والانتماء، ويعيد إلى الأذهان اللحظة التاريخية التي توحّدت فيها الإرادة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة قوية قادرة على صناعة مستقبل مزدهر لأبنائها.
ورفع سموه أسمى التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات، داعيًا الله أن يديم على الدولة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة إن مسيرة الدولة الممتدة لأربعة وخمسين عاما شهدت تحولات كبرى وإنجازات رائدة في مختلف الميادين، جعلت الإمارات نموذجًا تنمويًا استثنائيًا، تتصدر المؤشرات العالمية بفضل رؤية قيادتها وقدرة أبنائها على تحويل التحديات إلى فرص.
وأضاف سموه أن «الثاني من ديسمبر يظل محطة وطنية راسخة نستحضر فيها قصة اتحاد أصبح رمزًا للقوة والوحدة، ونستذكر فيه القيم التي غرسها الآباء المؤسسون وفي مقدمتها الإيمان بالإنسان، والعمل المشترك، والإصرار على تحقيق الريادة».
وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي إن القيادة الرشيدة تواصل اليوم المسيرة نفسها بعزيمة راسخة، لتبقى الإمارات دولة عصرية متقدمة، تستثمر في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، وتعمل من أجل تعزيز الرفاه وجودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين.
وختم سموه تصريحه مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين هو تجديد للولاء للقيادة والوطن، وتأكيد على استمرار مسيرة الإنجاز والازدهار تحت راية دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه، وأن يديم نعم الأمن والأمان والرخاء.

أخبار ذات صلة
ولي عهد رأس الخيمة يشارك في المسير الجبلي على قمة جبل جيس احتفالاً بعيد الاتحاد ال 54
محمد بن سعود يشهد الحفل الموسيقي الكلاسيكي للجمعية التشيكية والسلوفاكية
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©