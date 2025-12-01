الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة مبارك الظاهري: مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء

خليفة مبارك الظاهري: مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء
2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دولة الإمارات قدّمت للعالم تجربة فريدة في الوحدة والتضامن والعيش في سلام وأمان، والبنيان الوحدوي للدولة الذي وضع لبنته الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بمعاونة إخوانه المؤسسين، يزداد رسوخاً ومتانة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتُبرهن الإمارات على أن النهج القائم على العمل والبناء قادر على صناعة مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء». 

