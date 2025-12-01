الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أكاديمية أنور قرقاش»: مسيرة مشرّفة مكلّلة بالإنجازات

«أكاديمية أنور قرقاش»: مسيرة مشرّفة مكلّلة بالإنجازات
2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «نقف في الذكرى الرابعة والخمسين من الاتحاد لنستذكر المسيرة المشرّفة والمكلّلة بالإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي لدولة الإمارات، والتي استنارت بالقيم التي وحّدت شعبها وأرست دعائم الاتحاد، فمضت من خلالها بخطىً راسخة وبقيادة رشيدة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة». 
وأضاف: «نفخر في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بإعداد قادة المستقبل وتمكينهم من المهارات والمعرفة التي تجعلهم خير من يمثّل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية. نجدّد في هذه المناسبة التزامنا بدعم مسيرة الاتحاد، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الإماراتية، والإسهام في بناء جيل يواصل تعزيز مكانة الإمارات كركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم».

