«الطوارئ والأزمات بأبوظبي»: مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة

أبوظبي (الاتحاد)



قال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لـ «عيد الاتحاد»، المناسبة الوطنية الغالية التي نُجدّد فيها الفخر والاعتزاز بالمسيرة التنموية الرائدة التي وضع أُسسها الآباء المؤسسون، وبالإنجازات المتواصلة التي تحققها دولتنا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي بدولة الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

وفي هذه المناسبة الغالية، نجدّد عهدنا والتزامنا بحماية صحة وسلامة أفراد مجتمعنا وأسرنا، وصون كرامتهم وتعزيز جودة حياتهم، وباسم دائرة الصحة - أبوظبي، أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، ولجميع من يساهمون في هذه المسيرة المشتركة.

متّحدون في قلوبنا وغاياتنا، نبني معاً مستقبلاً أكثر صحةً للجميع.