«زايد للأعمال الخيرية والإنسانية»: نجدد عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة

2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة تاريخية مهمة يعتز بها شعب الإمارات، ويتجدد مع إطلالتها عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة، مستذكرين بكل فخر واعتزاز رؤية الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين عملوا بإخلاص وتفانٍ من أجل بناء وطن موحد ننعم فيه بالاستقرار والرخاء، ما مكنا من تحقيق إنجازات استثنائية في المجالات كافة.
ورفع الفلاحي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضه الطيبة.

