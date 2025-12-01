«حكماء المسلمين»: عيد الاتحاد يجسد قيم الوحدة والتضامن والأخوة الإنسانية

أبوظبي (وام)



أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن عيد الاتحاد يذكر بروح الوحدة والتضامن التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على نهج حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه».

وتقدم فضيلته بخالص التهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ونهضة لشعبها، وما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتسامح، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يديم على دولة الإمارات وسائر الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، الأمن والأمان والتقدم والازدهار.