جمال الكعبي: مسيرة ملهمة من الإنجازات والتميز والعطاء

أبوظبي (وام)



أكد الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام أن الثاني من ديسمبر 1971 يعد شاهداً خالداً على مسيرة وطنية ملهمة من الإنجازات والتميز والعطاء، تلك الرحلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين نسجوا بأسس ثابتة دولة الإمارات على قيم الوحدة والعزيمة والإصرار.

وقال: «لقد كان ذلك اليوم بداية لمسيرة استثنائية، تحول فيها الحلم إلى واقع، والتحدي إلى فرصة، لترتفع راية الاتحاد خفاقة عالية، تتوهج بأصالة الأجداد لتضيء دروب الأجيال القادمة، الأمر الذي جعل الإمارات نموذجاً يحتذى في القدرة على تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات».