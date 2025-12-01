علي البلوشي: اتحادنا صنع الريادة والتقدّم

أبوظبي (وام)



قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن عيد الاتحاد يحل علينا ليمنحنا لحظة نقف فيها مع أنفسنا، نستعيد فيها شعور الفخر الذي يسكن كل من ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة، فهو يوم يربط الماضي بالحاضر، ويُعيد إلى الذاكرة تلك الإرادة التي جمعت القلوب قبل الأيادي، فانبثق منها اتحادٌ صنع طريقاً واضحاً نحو الريادة والتقدّم.

وأضاف: نجدد مشاعر الانتماء التي تتجلى في روح العمل المشترك، وفي الإيمان بأن ما تحقق لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة رؤية واعية، وعدالة راسخة، وأمن وفّر للجميع بيئة ينمو فيها الطموح بلا حدود، ليصبح عيد الاتحاد مساحة نحتفي فيها بما وصلنا إليه، ونستشعر مسؤوليّتنا تجاه مستقبل نطمح أن يكون أكثر إشراقاً.