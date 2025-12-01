يوسف العبري: متحدون لترسيخ العدالة وسيادة القانون

أبوظبي (وام)



قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الوحدة قوة، والتلاحم أساس نهضتنا، وبهما نحتفل بعيد الاتحاد الـ54 للدولة تحت شعار «متحدون»، لتتجسد رؤية الآباء المؤسسين وتطلعات قيادتنا الحكيمة، التي أرست دعائم الاتحاد، ومنحت وطننا الاستقرار والأمن والازدهار لبناء حاضر مستدام ومستقبل مشرق.

وأضاف أن مسيرة الاتحاد أثبتت أن الإنجازات لا تتحقق إلا بروح التعاون والتماسك، وأن الوحدة ليست شعاراً، بل ممارسة يومية تتجلى في كل خطوة نحو التقدم، مع صون العدالة باعتبارها ركيزة أساسية في حفظ الحقوق ودعم الاستقرار.