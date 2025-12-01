الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك: 2 ديسمبر يوم تاريخي يرمز إلى الوحدة والتلاحم

2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (وام)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عظيمة تحمل في طياتها معاني الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، كما أن هذا اليوم التاريخي يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب، ويجسد رؤية الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة حديثة تقوم على قيم التسامح، التعايش، والابتكار، والسلام والتعاون مع الجميع دون استثناء من أجل خير أهلها والعالم أجمع.
وأكد معاليه أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية المستدامة، السلام، والتقدم الحضاري، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي جعلت الإنسان الإماراتي محور التنمية وأساسها، والرابح الأكبر من نجاحاتها واستدامتها.
وأشار معاليه إلى أن عيد الاتحاد ليس مجرد احتفال بذكرى تأسيس الدولة، بل هو مناسبة تاريخية لتجديد العهد والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.

