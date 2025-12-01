الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي سعيد النيادي: تعزيز «الجاهزية» لحماية مكتسبات الاتحاد

علي سعيد النيادي: تعزيز «الجاهزية» لحماية مكتسبات الاتحاد
2 ديسمبر 2025 03:00

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن «الهيئة» تواصل أداء رسالتها الوطنية في تعزيز منظومة الجاهزية والاستجابة، لبناء دولة آمنة وقادرة على الصمود، تسهر على حماية مكتسباتها وصون أمنها واستقرارها، في ظل قيادة جعلت من الإمارات وطناً يحتضن الجميع، ويصون كرامة الإنسان.
وقال معاليه، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى لتاريخ مضى، بل هي تجديد للعهد على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.
 واستذكر معاليه بكل فخر واعتزاز البدايات الأولى لاتحاد جمع القلوب قبل الأرض، حيث صاغ الآباء المؤسسون ملامح النهضة بإيمان راسخ بوحدة المصير، لتصبح الدولة اليوم نموذجاً في الريادة والإنسانية، وتسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
 واختتم النيادي تصريحه بتجديد العهد بأن تظل «الهيئة» وكوادرها أوفياء للوطن وقيادته، مخلصين في خدمة الإمارات وأبنائها.

علي سعيد النيادي
الثاني من ديسمبر
العمود الثامن
عيد الاتحاد
