الأربعاء 3 ديسمبر 2025
علوم الدار

عجمان تدخل "غينيس" بـ 603 مركبات شكلت عبارة "EID AL ETIHAD UAE 54"

عجمان تدخل "غينيس" بـ 603 مركبات شكلت عبارة "EID AL ETIHAD UAE 54"
2 ديسمبر 2025 08:25

حققت إمارة عجمان إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد نجاحها في تشكيل أكبر عبارة احتفالية في العالم باستخدام 603 مركبات آلية، شكلت عبارة "EID AL ETIHAD UAE 54" بطريقة مبتكرة ودقيقة، وذلك برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام.

ويأتي هذا الحدث الاستثنائي احتفاء بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، حيث أشادت لجنة تحكيم "غينيس" بالدقة المتناهية والمستوى التنظيمي الرفيع الذي ميز الفعالية، معتبرة أن تنسيق حركة 603 مركبات لتكوين جملة مقروءة بهذا الحجم يُعد إنجازاً غير مسبوق، ويؤكد قدرة عجمان على ابتكار فعاليات عالمية ذات تأثير بصري مبهِر.

وجرى تنظيم الفعالية بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان، وعجمان القابضة، وشركة "رايات"، حيث تسلمت الجهات المشاركة الشهادات الرسمية من الموسوعة العالمية توثيقا للرقم القياسي، وتقديراً لجهودها في إخراج هذا الحدث الوطني بصورة مشرفة تعكس الفرحة والاحتفاء بمنجزات الاتحاد.

المصدر: وام
عجمان
غينيس
