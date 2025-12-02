محمد بن راشد: حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد.





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«أهنئ أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخواني حكام الإمارات، وشعب الإمارات، وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد المجيد.. ذكرى توحد القلوب.. وتوحد المصير.. وتوحيد الطاقات لبناء وطن نفاخر به العالم. حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها..».

