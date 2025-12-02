الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: سيبقى اتحاد الإمارات بقيادته الحكيمة وشعبه النبيل وأسرتِه الواحدة مسيرةً لا تتوقف

سيف بن زايد: سيبقى اتحاد الإمارات بقيادته الحكيمة وشعبه النبيل وأسرتِه الواحدة مسيرةً لا تتوقف
2 ديسمبر 2025 09:54

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن اتحاد الإمارات سيبقى بقيادته الحكيمة وشعبه النبيل وأسرتِه الواحدة-مسيرةً لا تتوقف، ورايةً لا تنحني، ووعداً من المجد يتجدد كل عام.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في عيد الاتحاد الرابع والخمسين… نقف أمام ميلاد وطنٍ استثنائي، وطنٌ نهض من قلب الصحراء على بصيرة الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، يوم توحّدت الإرادة وصيغت دولةٌ قبل أن تكون كياناً سياسياً-أسرةً واحدة تربطها القيم، ويشدّها التلاحم، ويورَّث مجدها جيلاً بعد جيل.

واليوم، يمضي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بالمسيرة نحو آفاقٍ تتجاوز الممكن، واضعاً الإنسان في قلب مشروع التنمية، والأسرة الإماراتية في صميم رؤية المستقبل. وإلى جانبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صانع الفرص، ومهندس التحولات الكبرى التي ارتقت بالإمارات إلى ميادين الريادة العالمية.

وفي هذا اليوم المهيب… نُجدّد عهد الولاء لوطنٍ يصنع المستقبل بإرادةٍ لا تعرف المستحيل، اقتصادٌ يتسارع نموّه، وتكنولوجيا تقود العالم، وبرامج فضائية تمتد إلى آفاقٍ بلا حدود، ورسالةٌ حضارية وإنسانية تُلهم العالم أينما وصلت.

سيبقى اتحاد الإمارات -بقيادته الحكيمة وشعبه النبيل وأسرتِه الواحدة-مسيرةً لا تتوقف، ورايةً لا تنحني، ووعداً من المجد يتجدد كل عام».


 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
عيد الاتحاد
الإمارات
