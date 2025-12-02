حمدان بن محمد: في كل إنجاز تصنعه الإمارات نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 أن في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات اليوم نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين، نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرت على النجاح والتفرّد.





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين... نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرت على النجاح والتفرّد... وفي عيد اتحادنا الـ 54، نبارك لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولحكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، والمقيمين على أرضها هذه المناسبة الوطنية... ولكل شبابنا وأجيالنا الناشئة نقول إن المستقبل المُشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغيّر... هذه دولة واحدة علمها واحد، ورئيسها واحد، وهي تستحق منّا جميعاً أن نعطي ونضحّي من أجلها في كل يوم».





