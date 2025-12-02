الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: في كل إنجاز تصنعه الإمارات نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين

حمدان بن محمد: في كل إنجاز تصنعه الإمارات نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين
2 ديسمبر 2025 10:09

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 أن في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات اليوم نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين، نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرت على النجاح والتفرّد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين... نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرت على النجاح والتفرّد... وفي عيد اتحادنا الـ 54، نبارك لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولحكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، والمقيمين على أرضها هذه المناسبة الوطنية... ولكل شبابنا وأجيالنا الناشئة نقول إن المستقبل المُشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغيّر... هذه دولة واحدة علمها واحد، ورئيسها واحد، وهي تستحق منّا جميعاً أن نعطي ونضحّي من أجلها في كل يوم».


أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©