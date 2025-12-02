الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: الإمارات تقدم تجربة متفردة في الوحدة والتميز

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: الإمارات تقدم تجربة متفردة في الوحدة والتميز
2 ديسمبر 2025 10:41

قال الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن عظمة تجربة دولة الإمارات الاتحادية، تكمن في تميزها وتفردها ورسوخها في نفوس أبناء الوطن، فقد تركت بصماتها واضحة على الصعد، المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا فكر الوحدة المتأصل في نهج القيادة الرشيدة التي استطاعت تأسيس صرح الإمارات الوحدوي على قواعد ثابتة ومتينة، وتسير الإمارات بخطى ثابتة وواثقة نحو المجد، وفي كل يوم تضيف لبنة جديدة على سلم الحضارة الإنسانية، بفضل مبادراتها من أجل تعزيز أركان السلام العالمي والتعايش بين الشعوب، إلى جانب مبادراتها وسعيها الحثيث لجعل العالم أكثر أمناً وأماناً واستقراراً. من جانبه، أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، أن دولة الإمارات تقدم للعالم تجربة فريدة في الوحدة والتضامن والعيش في سلام وأمان، مشيراً إلى أن البنيان الوحدوي للدولة الذي وضع لبنته الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يزداد رسوخاً ومتانة بدعم ورعاية القيادة الرشيدة لتبرهن الدولة على أن النهج القائم على العمل والبناء قادر على صناعة مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء.

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
