الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير

طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
2 ديسمبر 2025 11:55

هنأ سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني،، الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تواصل دولة الإمارات، في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، ترسيخ ريادتها العالمية ومواصلة مسيرة نهضتها، بفضل حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، وتمضي بثبات نحو المستقبل، معزِّزة دور التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمحركات رئيسة للنمو والازدهار، وممهدة الطريق لغد أكثر إشراقاً يصنعه أبناء وبنات الإمارات. كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً، والمقيمون على أرضها، بألف خير وسلام وأمان».


أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©