طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير

هنأ سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني،، الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تواصل دولة الإمارات، في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، ترسيخ ريادتها العالمية ومواصلة مسيرة نهضتها، بفضل حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، وتمضي بثبات نحو المستقبل، معزِّزة دور التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمحركات رئيسة للنمو والازدهار، وممهدة الطريق لغد أكثر إشراقاً يصنعه أبناء وبنات الإمارات. كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً، والمقيمون على أرضها، بألف خير وسلام وأمان».





