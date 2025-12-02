النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن عيد الاتحاد هو يوم الوفاء للآباء المؤسسين ويوم الاعتزاز بقيادة حكيمة جعلت من حلم الاتحاد نهج حياة ورسالةَ إلهام للعالم، وتتجدد في هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويتجدد العهد على مواصلة مسيرة صنعت المجد والازدهار.



وأضاف أن دولة الإمارات تمضي في ظل القيادة الحكيمة على خطى الآباء المؤسسين بروح الاتحاد التي وحدت العزائم والقلوب، لتواصل الإمارات دورها الريادي كتجربة إنسانية وحضارية متكاملة، وتُقدم نموذجاً فريداً في الاستدامة والتنمية والتطور، ما جعلها في طليعة الدول الأكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل.



وتوجه معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد، وتأكيد لمشاعر الولاء والانتماء للوطن ولقيادتنا الحكيمة التي واصلت مسيرة النهضة والتنمية الشاملة بإنجازات غير مسبوقة مرسخة مكانة الدولة ودورها الريادي في المحافل الدولية.



وقال إن النيابة العامة، إذ تحتفل بعيد الاتحاد فإنها تجدد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، وتعاهد على مواصلة مسيرة عملها على درب التطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة التي تولي تحقيق العدالة وتأكيدها، وترسيخ سيادة القانون جلّ اهتمامها، لتغدو الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والسلام والأمان.