الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا

هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
2 ديسمبر 2025 12:51

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.


وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "في اليوم الوطني الـ 54 نتقدم بخالص التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. يوم وحدتنا هو يوم عزّتنا وفخرنا، ومعاً نواصل السير بثبات لترسيخ مكتسبات الاتحاد وبناء مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً".

 

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©