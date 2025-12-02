هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "في اليوم الوطني الـ 54 نتقدم بخالص التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. يوم وحدتنا هو يوم عزّتنا وفخرنا، ومعاً نواصل السير بثبات لترسيخ مكتسبات الاتحاد وبناء مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً".