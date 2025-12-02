الإمارات.. إنجازاتٌ محلية لا تتوقّف وحضورٌ فاعل في المشهد العالمي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، مواصلةً رحلتها نحو المستقبل الزّاهر بمزيد من الإنجازات المحلية والعالمية التي ميّزت العام 2025 «عام المجتمع» في ظل قيادتها الرشيدة.

وعزَّزت الإمارات حضورها الفاعل في المشهد الدولي، ورسّخت موقعها كقوة اقتصادية وازنة على مستوى المنطقة والعالم، وواصلت إسهاماتها الفارقة في مختلف ساحات العمل الإنساني، فيما برزت على المستوى المحلي العديد من الإنجازات النوعية التي شكّلت دفعة جديدة إلى الأمام في مسيرة التنمية المستدامة.





حضور دولي





وأكدت الإمارات على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على تعزيز أسس السلام والاستقرار العالمي، والتي جسّدتها جهودها الدبلوماسية المكثّفة لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدانتها للحرب الأهلية في السودان والعمل على وقفها والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيّون، ودورها البارز في نزع فتيل الأزمات التي هدّدت السلم الدولي خلال العام الجاري، إذ أجرت العديد من الاتصالات لوقف التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، وقادت جهوداً دبلوماسية مكثّفة لوقف الهجمات الإسرائيلية على إيران، وساهمت بشكل فاعل في بلورة رأي عام عربي وعالمي رافض للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، فضلاً عن استضافتها للمباحثات التي أفضت إلى وقف نهائي للقتال بين أرمينيا وأذربيجان، واستمرارها في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، التي وصل مجموعها على مدار الأزمة بين البلدين إلى 17 وساطة أسفرت عن تبادل 4641 أسيراً.





وشكَّلت الإمارات وجهةً رئيسيةً لكبار الزعماء والمسؤولين في العالم الذين زاروا الدولة خلال العام 2025، وبالتوازي سجّلت الإمارات حضوراً بارزاً في أهم القمم الدولية مثل قمة «جي 20» في جنوب أفريقيا، و«COP30» في البرازيل، وقمة بريكس 2025، وغيرها.







العمل الإنساني



وأكدت الإمارات ريادتها العالمية في المجالات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من رسالتها السامية وقيمها الحضارية، إذ صُنفت كثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في عام 2025 بقيمة (1.46 مليار دولار)، وذلك بناء على نظام التتبّع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «FTS UNOCHA»، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدّمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة وحتى نوفمبر الماضي أكثر من 9.4 مليار درهم شملت إرسال أكثر من 100 ألف طن من الإمدادات، ومليوني جالون من المياه، فضلاً عن إجلاء نحو 3000 مريض ومرافق للعلاج في الدولة.





وواصلت الإمارات دعم الشعب السوداني الشقيق، حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدّمتها خلال العامين الماضيين نحو 3 مليارات درهم، إضافة إلى مواصلة دعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في اليمن، وإغاثة العديد من بلدان العالم التي تعرّضت للأزمات والكوارث الطبيعية خلال العام الجاري.





تنافسية عالمية



وارتقت دولة الإمارات إلى مراتب متقدّمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ جاءت ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وتصدّرت العالم للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM.

وحلَّت في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025، وحافظت على صدارتها الإقليمية وتقدّمت إلى المركز 15 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2025، كما دخلت للمرة الأولى في قائمة أفضل 10 دول عالمياً في تقرير المواهب العالمية.