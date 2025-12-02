«الاتحاد للطيران» تطلق فيلماً قصيراً على متن طائراتها احتفالًا بعيد الاتحاد

أطلقت «الاتحاد للطيران» فيلماً قصيراً يخلد مسيرة الدولة الحافلة بالنمو والابتكار، احتفالاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين. وبحسب بيان صحفي صادر عن الناقلة، تجسد القصة، مسيرة تطور دولة الإمارات، والدور المحوري الذي تلعبه «الاتحاد للطيران» في تحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران، إن هذا الفيلم يمثل تكريماً للقيم التي غرسها الشيخ زايد، رحمه الله، والذي لا تزال رؤيته لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم تلهم الاتحاد للطيران.

وأضافت: «نسعى جاهدين لربط الشعوب والثقافات والمجتمعات، مع الإسهام في نمو وطننا، وإنه لشرف لنا أن نحتفل بعيد الاتحاد من خلال هذا العرض البصري الذي يجسد ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها». وصممت الاتحاد للطيران، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، حقيبة يد خاصة بإصدار محدود، سيتم تقديمها للضيوف على متن الطائرة، كتذكار مصمم خصيصاً لجميع ركاب الاتحاد المسافرين من أبوظبي.