علوم الدار

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يحتفل بعيد الاتحاد الـ 54.. ويؤكد التزامه بترسيخ مبادئ التسامح وخدمة المجتمع

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يحتفل بعيد الاتحاد الـ 54.. ويؤكد التزامه بترسيخ مبادئ التسامح وخدمة المجتمع
2 ديسمبر 2025 15:15

احتفل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في قصر الإمارات بأبوظبي، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، بحضور معالي العلّامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس.

وشهد الحفل مشاركة واسعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والكوادر الإفتائية، وكافة الموظفين، في أجواء وطنية عكست عمق التلاحم وروح الفخر بالهوية الإماراتية.

وفي كلمة رئيسية خلال الحفل، أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه أن عيد الاتحاد يمّثل محطة سنوية لتجديد العهد بقيم الخير والمحبة والعطاء التي أرساها الآباء المؤسسون، وقال معاليه: إنّ هذه المناسبة تُذكّرنا بالجهود العظيمة التي بُذلت لبناء دولة قوامها التسامح والتعايش والتآزر، وحب الخير للبشرية جمعاء.

وأشاد معاليه بالمسيرة الملهمة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصفاً إياها بقصة نجاح استثنائية ترتكز على التمسك بالقيم الأصيلة مع الانفتاح الواعي على الحضارات، مما رسّخ الدور الريادي للدولة في صناعة مستقبل الإنسان عالمياً.

وتضمّن الحفل باقةً من الفقرات الوطنية والتراثية التي جسّدت ارتباط المجلس الوثيق بالموروث الإماراتي، شملت قصائد شعرية تغنّت بحب الوطن، وعروضاً مرئية وثّقت مسيرة الاتحاد المباركة وملامح النهضة الشاملة في مختلف الميادين.

واختتم المجلس احتفاليته بتجديد عهد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، مؤكداً التزامه الراسخ بمواصلة رسالته في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ مبادئ التسامح، وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع رؤية القيادة لبناء وطن متلاحم ومجتمع مزدهر.

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
عيد الاتحاد
