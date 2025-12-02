الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُرسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات لإغاثة المتضررين من فيضانات سريلانكا

الإمارات تُرسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات لإغاثة المتضررين من فيضانات سريلانكا
2 ديسمبر 2025 17:24

في إطار الاستجابة الإماراتية العاجلة لمواجهة تداعيات الفيضانات، التي ضربت سريلانكا، بادرت دولة الإمارات بإرسال فرق متخصّصة في البحث والإنقاذ ومساعدات إغاثية متنوعة تتجاوز 20 طناً، تحت قيادة العمليات المشتركة إلى جانب فرق إنسانية من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بهدف الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً، وتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية ومواد الإيواء بشكل فوري.

وانطلاقاً من نهجها الإنساني الراسخ، عملت الإمارات على توفير حزمة من المساعدات العاجلة، التي شملت المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية، دعماً للجهود الوطنية، التي تبذلها الحكومة السريلانكية في مواجهة آثار الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت عدداً من المناطق، وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 355 شخصاً، إضافة إلى تضرر أكثر من مليون شخص، وتعطّل مظاهر الحياة وتدمير مئات المنازل بين كُلي وجزئي في عدة مقاطعات.

وتأتي هذه الاستجابة العاجلة في إطار حرص دولة الإمارات على سرعة دعم المتضررين والتخفيف من معاناتهم، وضمان التعافي المبكر والاستقرار، تجسيداً لرسالتها الإنسانية القائمة على مد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بالكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى عبر استجابة فورية وفعّالة.

وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الدور العالمي الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات في مجالات الإغاثة الدولية، وسرعة الاستجابة للطوارئ وإرسال فرق البحث والإنقاذ، وتنفيذ برامج إنسانية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، ومنها الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها سريلانكا مؤخراً وأدت إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وأوضح الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن دولة الإمارات مستمرة في أداء التزاماتها الدولية ومسؤولياتها الإنسانية تجاه دعم عمليات الإنقاذ والإغاثة، وتقديم العون للأسر المتضررة، مؤكداً أن الدولة ستواصل إرسال المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء المتنوعة للشعب السريلانكي الصديق، بما يضمن تسريع مرحلة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار.

