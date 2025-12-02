حالة الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المدّ الأول عند الساعة 10:54، والجزر الأول عند الساعة 18:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول عند الساعة 21:07، والمدّ الثاني عند الساعة 07:38، والجزر الأول عند الساعة 14:01، والجزر الثاني عند الساعة 02:33.