الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تُعزز قدرة موظفيها على التعامل في حالات الحرائق

شرطة دبي تُعزز قدرة موظفيها على التعامل في حالات الحرائق
3 ديسمبر 2025 05:25

دبي (الاتحاد)

شهد العميد محمد عبيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، والعقيد سعيد سلطان عبيد الرحومي المهيري، مدير أكاديمية الدفاع المدني بدبي، تخريج 25 منتسباً من دورة أساسيات السلامة من الحرائق، التي نظمتها شرطة دبي، بالتعاون مع أكاديمية الدفاع المدني.
وتأتي هذه الدورة، التي تتزامن مع الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الـ54، في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي الوقائي، ورفع الجاهزية بين الضباط وصف الضباط للتعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة، وسبل دعم الاستجابة السريعة، وفق أفضل المعايير المعتمدة في هذا الشأن.
وبارك العميد محمد عبيد بن حميدان، للمنتسبين تخرجهم، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة مختلف التحديات، والتعامل مع المتغيرات، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز الأداء الميداني المبني على الجاهزية والاستعداد. موجهاً شكره إلى أكاديمية الدفاع المدني والمنتسبين الذين بذلوا جهوداً لافتة في التدريب والتعلم والالتزام. ومعرباً عن سعادته بتزامن الدورة مع الاحتفالات الوطنية، والتي تُجسد معاني الانتماء والالتزام الوطني، وتؤكد أن أمن الوطن يُبنى بجهود أبنائه المخلصين، الذين يُسابقون الزمن في تطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم لخدمة المجتمع وصون مكتسباته.

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
9.9 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات
أكاديمية الدفاع المدني
الدفاع المدني
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
الإمارات
الحرائق
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©