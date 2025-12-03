شرطة دبي تُعزز قدرة موظفيها على التعامل في حالات الحرائق

دبي (الاتحاد)



شهد العميد محمد عبيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، والعقيد سعيد سلطان عبيد الرحومي المهيري، مدير أكاديمية الدفاع المدني بدبي، تخريج 25 منتسباً من دورة أساسيات السلامة من الحرائق، التي نظمتها شرطة دبي، بالتعاون مع أكاديمية الدفاع المدني.

وتأتي هذه الدورة، التي تتزامن مع الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الـ54، في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي الوقائي، ورفع الجاهزية بين الضباط وصف الضباط للتعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة، وسبل دعم الاستجابة السريعة، وفق أفضل المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وبارك العميد محمد عبيد بن حميدان، للمنتسبين تخرجهم، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة مختلف التحديات، والتعامل مع المتغيرات، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز الأداء الميداني المبني على الجاهزية والاستعداد. موجهاً شكره إلى أكاديمية الدفاع المدني والمنتسبين الذين بذلوا جهوداً لافتة في التدريب والتعلم والالتزام. ومعرباً عن سعادته بتزامن الدورة مع الاحتفالات الوطنية، والتي تُجسد معاني الانتماء والالتزام الوطني، وتؤكد أن أمن الوطن يُبنى بجهود أبنائه المخلصين، الذين يُسابقون الزمن في تطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم لخدمة المجتمع وصون مكتسباته.