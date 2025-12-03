الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أمرك» توقع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر

خلال توقيع مذكرات التفاهم (من المصدر)
3 ديسمبر 2025 05:25

أبوظبي (الاتحاد)


وقع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة بأبرز مرافقها الصناعية في مصر؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتقنية، وتطوير القدرات في مجالات مكونات وهياكل وأنظمة الطائرات، وتصنيع ومعالجة أجزاء المحركات، ودعم منظومات الطائرات المروحية.
وجاء توقيع هذه المذكرات الثلاث في إطار مشاركة «أمرك»، ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» بنسخته الرابعة، التي تُعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية «إيديكس 2025»، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري.
وجرى توقيع الاتفاقيات في الجناح المصري المشارك بالمعرض، بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومحمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، فيما وقع الاتفاقيات جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، ومعالي اللواء أ.ح مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

اتفاقية مصنع الطائرات 
وقعت «أمرك» مذكرة تفاهم مع «مصنع الطائرات» التابع للهيئة العربية للتصنيع، بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون في تصنيع وتطوير وتسويق وبيع أجزاء ومكونات وهياكل وأنظمة الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات النفاثة والطائرات المسيرة. 
ووقعت «أمرك» مذكرة تفاهم مع «مصنع المحركات ومركز التصنيع الرقمي».

حضور إقليمي 
قال الدكتور ناصر النعيمي: «تمثل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في مسار التكامل الصناعي، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدفاعي مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، إذ تتطلع إليها كأساسٍ لبناء قدرات ذاتية متطورة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة». 
من جهته، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي: «إن هذه الاتفاقيات تُعتبر بمثابة خطوة استراتيجية جديدة نحو توسيع شراكاتنا الإقليمية وبالأخص في السوق المصرية». 

أساطيل الطائرات 
من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «تعكس مشاركتنا في (إيديكس 2025) التزام (أمرك) بتوسيع حضورها الإقليمي الفاعل، وتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطيران العسكري، من خلال استعراض منظومتنا المتقدمة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تدعم جاهزية أساطيل الطائرات في المنطقة». 

التعاون مع مصنع حلوان 

كما وقعت «أمرك» مذكرة تفاهم مع «مصنع حلوان للصناعات المتطورة» لدعم تطوير قدرات صيانة الطائرات العمودية، وتشمل المذكرة التعاون في برامج الصيانة والإصلاح والعَمرة لمكونات وأنظمة الطائرات العمودية، والمساهمة في تصنيع أو تعديل أجزاء مختارة للمنصات التشغيلية التي تديرها «أمرك». 

