علوم الدار

شرطة دبي تنظّم فعاليات ترفيهية لأصحاب الهمم

شرطة دبي تنظّم فعاليات ترفيهية لأصحاب الهمم
3 ديسمبر 2025 05:25

دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، احتفالية مجتمعية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، وذلك في إطار التزام شرطة دبي بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي، وتكريس مبادئ السعادة والتسامح لدى جميع فئات المجتمع. وشهدت الفعالية التي أقيمت في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة، مشاركة واسعة من الأطفال من أصحاب الهمم وأسرهم، إلى جانب حضور عدد من الضباط والمتطوعين، وممثلي الجهات المشاركة. 
وتضمّنت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، منها ورش رسم حيّة أطلقت العنان لإبداع المشاركين، وعروضٍ للدوريات الأمنية السياحية الفارهة، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين. كما أضفت دُمية الشرطية «آمنة» طابعاً مرحاً على الأجواء.

