أهالي شعم والغيل في رأس الخيمة يحتفلون بعيد الاتحاد الـ54

رأس الخيمة (الاتحاد)



احتفى أبناء منطقة شعم والمناطق المجاورة في شمال إمارة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ54، عبر مسيرة شارك فيها أبناء الوطن من مختلف فئاتهم، ليرسموا لوحة وطنية تجسّد تلاحم أبناء الإمارات واعتزازهم برايتهم ووطنهم وقيادتهم.

وتحولت المسيرة التي توافد عليها المشاركون إلى عرس وطني مهيب، جمعت أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، في مشهد يعكس عمق الولاء والانتماء لدولة الإمارات.

ونظّم مركز شباب الغيل في رأس الخيمة، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، احتفالاً وطنياً كبيراً تحت شعار «متحدين» بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، وسط أجواء استثنائية مفعمة بروح الوطنية والانتماء، في مشهد عكس حب الوطن ورسّخ مكانته في قلوب الجميع.

حضر الاحتفال، راشد سيف المزروعي، مسؤول مناطق الغيل وأذن والعيص ووادي كوب وأعسمة التابعة لإمارة رأس الخيمة، وأحمد سالم الوالي المزروعي، وخالد ناصر السويدي، مدير مركز شباب الغيل، وأمينه محمد المزروعي، الرئيس التنفيذي للبرامج الشبابية في المركز، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة وجمهور غفير.