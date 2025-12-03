حضور جماهيري بحدائق الظفرة

الظفرة (الاتحاد)



شهدت حدائق مدن منطقة الظفرة، وشاطئ المغيرة بمدينة المرفأ، حضوراً جماهيرياً كبيراً للمشاركة في الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، التي تنظمها فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة.

وتفاعل الحضور مع فقرات البرامج والمسابقات الثقافية المتنوعة على المسرح، والتي تم خلالها تقديم جوائز على الفائزين، كما استمتع الأطفال بالألعاب والورش المختلفة وركن التصوير. وتضمنت الاحتفالات توفير محال للأسر المنتجة، و(عربات الطعام) لتوفير متطلبات الجمهور، بالإضافة إلى جناح القرية التراثية لاستعراض الموروث الثقافي والتراثي أمام الحضور، وتشهد الاحتفالات أيضاً عروض الألعاب النارية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة.