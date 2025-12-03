الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حضور جماهيري بحدائق الظفرة

جانب من الاحتفالات (من المصدر)
3 ديسمبر 2025 05:25

الظفرة (الاتحاد)

شهدت حدائق مدن منطقة الظفرة، وشاطئ المغيرة بمدينة المرفأ، حضوراً جماهيرياً كبيراً للمشاركة في الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، التي تنظمها فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة. 
وتفاعل الحضور مع فقرات البرامج والمسابقات الثقافية المتنوعة على المسرح، والتي تم خلالها تقديم جوائز على الفائزين، كما استمتع الأطفال بالألعاب والورش المختلفة وركن التصوير. وتضمنت الاحتفالات توفير محال للأسر المنتجة، و(عربات الطعام) لتوفير متطلبات الجمهور، بالإضافة إلى جناح القرية التراثية لاستعراض الموروث الثقافي والتراثي أمام الحضور، وتشهد الاحتفالات أيضاً عروض الألعاب النارية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة.

